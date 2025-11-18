Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные власти и КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

Что известно о проблемах с водоснабжением в Сумах?

В Сумах произошел порыв водосети. По состоянию на вечер 17 ноября в городе продолжаются аварийно-ремонтные работы на напорном коллекторе.

Из-за порыва водосетей часть жителей города остается без водоснабжения, о чем сообщил глава МВА Сергей Кривошеенко.

По состоянию на 11 часов вечера исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что КП "Горводоканал" еще проводит ликвидацию последствий.

Добавим, что в пресс-службе водоканала днем 17 ноября сообщали, что для проведения срочных аварийно-ремонтных работ на канализационном напорном коллекторе с 17:30 будут приостановлены все водозаборы города. Там указали, что водоснабжение восстановят после завершения аварийных работ.

