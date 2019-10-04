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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Авария Ан12 возле Львова: самолет ранее попадал в скандал с контрабандой

      7 Читати новину українською
      Самолет Ан12 разбился под Львовом
      Самолет Ан12 разбился под Львовом / пресс-служба МВД Украины

      Грузовой самолет Ан12, что разбился под Львовом, мог перевозить контрабандный товар. Дело в том, что в 2014 году борт попадал в скандал, связанный с контрабандой.

      Регистрационный номер этого самолета 50815В. В августе 2014 года он приземлялся в аэропорту Ужгорода. Экипаж судна заподозрили в перевозке контрабанды, передает Mukachevo.net.

      Основное: Возле Львова упал грузовой военный самолет: есть погибшие – детали и фото

      Тогда груз был задокументирован, но имел контрабандное назначение. Владельцем самолета является украинская компания Ukraine Air Alliance. Во время проверок в 2014 году судно перевозило якобы транзитный груз (текстиль) из Сербии, который по документам должен был быть доставлен в Беларусь. Впрочем, как сами документы, так и груз и способ его транспортировки вызвали серьезные подозрения.

      аварія Ан12
      Место крушения самолета Ан12/ фото пресс-служба МВД

      По неофициальной информации, его разгружали дважды: сначала сразу после приземления, второй раз – когда грузом и самолетом заинтересовались в СБУ. К скандалу были причастны члены "Партии регионов".

      Ан12, что разбился под Львовом, ранее "засветился" в скандале с контрабандой: видео, 2014 год

      Еще один интересный момент: по официальной информации, 4 октября самолет направлялся из города Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Если взглянуть на карту, становится понятно, что направляться из Испании в Турцию через Львов – нецелесообразно, если остановка во Львове не является обязательной. Кроме того, по данным flight radar, направлялся борт таки не в Стамбул, а во Львов.аварія літак Ан12 Львів
      Маршрут разбившегося под Львовом самолета / скриншот

      Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия. Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.

      Что известно об аварии самолета Ан12 под Львовом?
      Утром 4 октября в поселке Жировка вблизи Львова совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан12. На его борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир.

      Жертвами аварии стали пять человек, еще двое получили ранения.

      Ан12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Однако, перед посадкой он исчез с радаров и аварийно сел в поле около 7 утра. Вероятнее всего, именно нехватка горючего стала причиной катастрофы самолета.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Контрабанда Авария самолета под Львовом авиация Новости Львова
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