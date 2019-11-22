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      Авария танкера возле Одессы: загрязнение воды в 53 раза превышает норму

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      Авария танкера возле Одессы / dumskaya.net

      Из-за аварии танкера "Делфи" в Одессе, в Черном море концентрация нефтепродуктов превышает норму в 53 раза. Нефтепродукты попали в воду.

      Госэкоинспекция рассчитает ущерб и направит документ о возмещении убытков. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил новоназначенный и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

      Смотрите также: Водолазы эвакуировали моряков с танкера вблизи Одессы: драматические фото и видео

      На данный момент инспекторы обследуют место аварии танкера и повторно отбирают пробы в связи с появлением пятен маслянистого состава.

       

      К теме: Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель

      Что известно об аварии танкера вблизи Одессы?21 ноября в Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.

      Кроме того, мощный ураган и волны высотой 2-3 метра сильно мешали спасательной операции.

      На следующий день состоялась эвакуация членов экипажа. Все моряки были спасены.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Одессы нефть Чорное море Экология
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