На Львовщине самолет совершил аварийную посадку: что произошло
- На Львовщине легкомоторный самолет "SU-31" совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя.
- Пилот, гражданин Австралии 1984 года рождения, не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.
Днем 5 сентября сообщалось, что на Львовщине якобы упал легкомоторный самолет. Впоследствии оказалось, что это была аварийная посадка.
Инцидент произошел вблизи села Волоща Дрогобычского района. В сети публикуют видео оттуда, передает 24 Канал.
Смотрите также Авиакатастрофа над Сингурами: памяти трех "призраков", которые вернулись, чтобы защитить небо
Что известно об аварийном приземлении самолета?
По данным ГСЧС, аварийную посадку совершил легкомоторный самолет "SU-31".
Он летел по маршруту "Львов – Словакия", но из-за неисправности двигателя ему пришлось приземлиться.
Самолет над Дрогобыччой: смотрите видео
Самолет совершил аварийную посадку на Львовщине: смотрите видео
Плановый полет совершал гражданин Австралии 1984 года рождения.
Как рассказали в Суспильном, к счастью, самолет не загорелся, а пилот не нуждался в помощи врачей.
Авиаинциденты за рубежом: последние новости
- Пассажиры рейса Лондон – Пекин вынуждены были сесть в Нижневартовске, что в России, из-за неисправности двигателя. Всего на борту было 250 пассажиров и 15 членов экипажа.
- Незадолго до этого борт с россиянами экстренно садился в Эстонии из-за атаки БПЛА. Самолет летел с российскими туристами из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Они безвылазно пробыли в самолете 6 часов.