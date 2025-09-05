Вдень 5 вересня повідомлялося, що на Львівщині нібито впав легкомоторний літак. Згодом виявилося, що це була аварійна посадка.

Інцидент стався поблизу села Волоща Дрогобицького району. У мережі публікують відео звідти, передає 24 Канал. Дивіться також Авіатроща над Сінгурами: пам'яті трьох "привидів", які повернулися, щоб захистити небо Що відомо про аварійне приземлення літака? За даними ДСНС, аварійну посадку здійснив легкомоторний літак "SU-31". Він летів за маршрутом "Львів – Словаччина", але через несправність двигуна йому довелося приземлитися. Літак над Дрогобиччиною: дивіться відео Літак здійснив аварійну посадку на Львівщині: дивіться відео Плановий політ здійснював громадянин Австралії 1984 року народження. Як розповіли у Суспільному, на щастя, літак не загорівся, а пілот не потребував допомоги лікарів. Авіаінциденти за кордоном: останні новини Пасажири рейсу Лондон – Пекін змушені були сісти у Нижнєвартовську, що у Росії, через несправність двигуна. Загалом на борту було 250 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Незадовго до цього борт з росіянами екстрено сідав в Естонії через атаку БпЛА. Літак летів із російськими туристами з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург. Вони безвилазно пробули у літаку 6 годин.