5 вересня, 19:44
На Львівщині літак здійснив аварійну посадку: що сталося

Софія Рожик
Основні тези
  • На Львівщині легкомоторний літак "SU-31" здійснив аварійну посадку через несправність двигуна.
  • Пілот, громадянин Австралії 1984 року народження, не постраждав і не потребував медичної допомоги.

Вдень 5 вересня повідомлялося, що на Львівщині нібито впав легкомоторний літак. Згодом виявилося, що це була аварійна посадка.

Інцидент стався поблизу села Волоща Дрогобицького району. У мережі публікують відео звідти, передає 24 Канал

Що відомо про аварійне приземлення літака?

За даними ДСНС, аварійну посадку здійснив легкомоторний літак "SU-31". 

Він летів за маршрутом "Львів – Словаччина", але через несправність двигуна йому довелося приземлитися.

Літак над Дрогобиччиною: дивіться відео 

Літак здійснив аварійну посадку на Львівщині: дивіться відео 

Плановий політ здійснював громадянин Австралії 1984 року народження.

Як розповіли у Суспільному, на щастя, літак не загорівся, а пілот не потребував допомоги лікарів.

