В Кривом Роге произошло аварийное обесточивание на высоковольтных линиях: что с водой и теплом

В Кривом Роге ночью 13 декабря произошло аварийное обесточивание на высоковольтных линиях. Из-за этого возникли перебои с водоснабжением и местами с теплом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Кривой Рог Александра Вилкула.

К теме Тысячи людей без света: в Запорожье есть обесточивание из-за ударов по энергетике Днепропетровщины

Что известно об аварийном обесточивании в Кривом Роге?

Александр Вилкул написал, что ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов критической инфраструктуры.

По воде – идет напресовка, выходим на рабочее давление, будут проблемы на верхних этажах, особенно в Центрально-Городском и Терновском районах,

– отметил чиновник.

Вилкул отметил, что похожая ситуация происходит с большими котельными всех теплоснабжающих предприятий.

"Есть серьезные гидроудары, продолжается обследование территорий. Самая тяжелая ситуация на жилом массиве ЮГОК, район действия 6-й котельной Теплоцентрали. Все работают", – отметил председатель Совета обороны города Кривой Рог.

В то же время он отметил, что ночью в Криворожском районе обстрелов не было.

Где россияне били по энергетике в последние дни?