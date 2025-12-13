В Кривом Роге произошло аварийное обесточивание на высоковольтных линиях: что с водой и теплом
- В Кривом Роге произошло аварийное обесточивание на высоковольтных линиях, что повлекло перебои с водоснабжением и теплом.
- Самая тяжелая ситуация наблюдается на жилом массиве ЮГОК.
В Кривом Роге ночью 13 декабря произошло аварийное обесточивание на высоковольтных линиях. Из-за этого возникли перебои с водоснабжением и местами с теплом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Кривой Рог Александра Вилкула.
Что известно об аварийном обесточивании в Кривом Роге?
Александр Вилкул написал, что ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов критической инфраструктуры.
По воде – идет напресовка, выходим на рабочее давление, будут проблемы на верхних этажах, особенно в Центрально-Городском и Терновском районах,
– отметил чиновник.
Вилкул отметил, что похожая ситуация происходит с большими котельными всех теплоснабжающих предприятий.
"Есть серьезные гидроудары, продолжается обследование территорий. Самая тяжелая ситуация на жилом массиве ЮГОК, район действия 6-й котельной Теплоцентрали. Все работают", – отметил председатель Совета обороны города Кривой Рог.
В то же время он отметил, что ночью в Криворожском районе обстрелов не было.
Где россияне били по энергетике в последние дни?
Российские захватчики 12 декабря нанесли очередной удар по подстанции в Одесской области. В ДТЭК сообщили, что это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения из-за обстрелов.
В тот же день российская армия более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт Украины. В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников были ранены.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Кабмин работает над тем, чтобы продолжительность отключений света была сокращена. Впрочем, как можно понять, речь идет об обычных потребителях.