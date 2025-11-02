Авиабомбу весом 250 килограммов обнаружили в Эстонии возле границы с Россией

В Эстонии местные жители заметили "большой объект" в деревне возле границы с Россией. По данным спасателей, им оказалась 250-килограммовая авиабомба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Дроны заметили над военной базой в Бельгии, – СМИ

Что за бомбу обнаружили в Эстонии?

В спасательную службу обратился человек, который во время прогулки по лесу наткнулся на подозрительный большой предмет, "похожий на бомбу". Специалисты прибыли на место и подтвердили, что это авиабомба весом 250 килограммов.

Спасатели сообщили, что в воскресенье, 2 ноября, неподалеку от села Аувере саперы уже начали подготовку к контролируемому уничтожению боеприпаса.

Жителей окрестных сел предупредили о возможных взрывах, пока будут продолжаться работы.

Отметим, что село Аувере расположено у границы с Россией.

Неизвестные дроны залетели в Европу