Авіабомбу вагою 250 кілограмів виявили в Естонії біля кордону з Росією
- В Естонії біля кордону з Росією виявили 250-кілограмову авіабомбу.
- Сапери готуються до контрольованого знищення боєприпасу, попередивши місцевих мешканців про можливі вибухи.
В Естонії місцеві мешканці помітили "великий об'єкт" у селі біля кордону з Росією. За даними рятувальників, ним виявилась 250-кілограмова авіабомба.
Що за бомбу виявили в Естонії?
У рятувальну службу звернулася людина, яка під час прогулянки лісом натрапила на підозрілий великий предмет, "схожий на бомбу". Фахівці прибули на місце та підтвердили, що це авіабомба вагою 250 кілограмів.
Рятувальники повідомили, що в неділю, 2 листопада, неподалік села Аувере сапери вже розпочали підготовку до контрольованого знищення боєприпасу.
Мешканців навколишніх сіл попередили про можливі вибухи, поки триватимуть роботи.
Зазначимо, що село Аувере розташоване біля кордону з Росією.
