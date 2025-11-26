Должен был стать лучшим в мире, – авиаэксперт о самолете-лаборатории А-100, который уничтожила Украина

Силы обороны Украины поразили самолет А-100 во время удара по авиазаводу в Таганроге. Это была фактически летающая лаборатория.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что, судя по снимкам, Силы обороны поразили самолет А-60 и А-100. Последний был сверхважным для оккупантов в контексте программы развития самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Что известно о самолете А-100?

Как отметил Криволап, оккупанты рассчитывали, что в перспективе А-100 станет лучшим самолетом в мире с точки зрения обнаружения целей. Именно тот самолет, который уничтожили Силы обороны, оккупанты использовали для испытания новых технологий, которые в конце концов должны были войти для самолетов А-100 "Премьер" и модернизации старых А-50.

Оккупанты в свое время смогли модернизировать самолеты 5 самолетов А-50 до А-50У. У них было ограниченное количество импортных запчастей.

Они выбросили многое из кабины Ил-76. Поставили там современные экраны, уменьшили количество проводки. Но система осталась такой же. Это – шайба, которая вращается вокруг оси и сканирует пространство. Если не ошибаюсь, скорость могла немножко увеличиться. Но это не существенно. Все равно это такая староватая концепция самолета дальнего радиолокационного обнаружения,

– отметил Криволап.

