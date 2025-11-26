Мав стати найкращим у світі, – авіаексперт про літак-лабораторію А-100, який знищила Україна

Сили оборони України уразили літак А-100 під час удару по авіазаводу в Таганрозі. Це була фактично літаюча лабораторія.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що, судячи зі знімків, Сили оборони уразили літак А-60 та А-100. Останнім був надважливим для окупантів в контексті програми розвитку літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Що відомо про літак А-100?

Як наголосив Криволап, окупанти розраховували, що в перспективі А-100 стане найкращим літаком у світі з точки зору виявлення цілей. Саме той літак, який знищили Сили оборони, окупанти використовували для випробовування нових технологій, які зрештою мали увійти для літаків А-100 "Премьер" та модернізації старих А-50.

Окупанти свого часу змогли модернізувати літаки 5 літаків А-50 до А-50У. Вони мали обмежену кількість імпортних запчастин.

Вони повикидали багато чого з кабіни Іл-76. Поставили там сучасні екрани, зменшили кількість проводки. Але система залишилась такою ж самою. Це – шайба, яка обертається навколо осі та сканує простір. Якщо не помиляюся, швидкість могла трошки збільшитися. Але це не суттєво. Все одно це така підстаркувата концепція літака дальнього радіолокаційного виявлення,

– зазначив Криволап.

