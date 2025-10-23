Не только военная мобилизация: генерал Райан сказал, что надо срочно изменить в Украине
- Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан исследовал, какие уроки можно извлечь из войны в Украине.
- Он рассказал, что является самім важнім для государства, желающего вістоять.
Мобилизация является сверхважной для того, чтобы страна могла выдержать давление в войне. Но есть и другие вещи, без которых не получится обойтись.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан. Он исследовал, какие уроки должны усвоить страны Тихоокеанского региона из войны в Украине.
Что нужно сделать, чтобы страна выдержала?
Как отметил Райан, важнейшая задача – чтобы власть объяснила народу, почему проводится мобилизация. Нужно, чтобы каждый понял, как ему помочь государству. Тут речь идет не только о военной мобилизации.
Есть много способов мобилизации. Можно это осуществить через призыв, волонтерство или резерв. Надо мобилизовать экстренные службы. И все общество в целом. Оно должно понять, что мира до войны больше не существует. Вы находитесь в другом мире, где ваша страна в войне. И каждый играет свою роль,
– сказал Райан.
Далее идет мобилизация промышленности. Важно переориентировать производства менее важных вещей на более важные. Речь идет о дронах, ракетах, боеприпасах, грузовиках, бронежилетах и т.д.
Также многое зависит от власти. Нужно достаточно правильно коммуницировать с людьми.
Главное – это мышление и наличие лидеров, которые помогают населению быстро перейти от мирного к военному времени. Лидеры помогают преодолевать травмы перехода от мира к войне,
– отметил Райан.
