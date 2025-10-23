Не лише військова мобілізація: генерал Раян сказав, що треба терміново змінити в Україні

Мобілізація надважлива для того, аби країна могла витримати тиск у війні. Але є й інші речі, без яких не вийде обійтися.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян. Він провів дослідження про те, які уроки мають зробити країни Тихоокеанського регіону з війни в Україні.

Що потрібно зробити, аби країна витримала?

Як наголосив Раян, найважливіше завдання – у тому, щоб влада пояснила народу, чому проводиться мобілізація. Потрібно, аби кожен зрозумів, як йому допомогти державі. Тут йдеться не лише про військову мобілізацію.

Є багато способів мобілізації. Можна це здійснити через призов, волонтерство чи резерв. Треба мобілізувати екстрені служби. Та й все суспільство загалом. Воно має зрозуміти, що світ до війни більше не існує. Ви перебуваєте в іншому світі, де ваша країна у війні. І кожен відіграє свою роль,

– сказав Раян.

Далі – мобілізація промисловості. Важливо переорієнтувати виробництва менш важливих речей на більш важливі. Йдеться про дрони, ракети, боєприпаси, вантажівки, бронежилети тощо.

Також багато що залежить від влади. Потрібно достатньо правильно комунікувати з людьми.

Головне – це мислення та наявність лідерів, які допомагають населенню швидко перейти від мирного до воєнного часу. Лідери допомагають долати травми переходу від миру до війни,

– зазначив Раян.

