Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан. Он исследовал, какие уроки должны усвоить страны Тихоокеанского региона из войны в Украине.

Что нужно сделать, чтобы страна выдержала?

Как отметил Райан, важнейшая задача – чтобы власть объяснила народу, почему проводится мобилизация. Нужно, чтобы каждый понял, как ему помочь государству. Тут речь идет не только о военной мобилизации.

Есть много способов мобилизации. Можно это осуществить через призыв, волонтерство или резерв. Надо мобилизовать экстренные службы. И все общество в целом. Оно должно понять, что мира до войны больше не существует. Вы находитесь в другом мире, где ваша страна в войне. И каждый играет свою роль,

– сказал Райан.

Далее идет мобилизация промышленности. Важно переориентировать производства менее важных вещей на более важные. Речь идет о дронах, ракетах, боеприпасах, грузовиках, бронежилетах и т.д.

Также многое зависит от власти. Нужно достаточно правильно коммуницировать с людьми.

Главное – это мышление и наличие лидеров, которые помогают населению быстро перейти от мирного к военному времени. Лидеры помогают преодолевать травмы перехода от мира к войне,

– отметил Райан.

Ситуация на фронте: кратко