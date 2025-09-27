В Украину пришло значительное похолодание. Однако не стоит исключать, что в этом году мы еще можем увидеть "бабье лето".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA.

Будет ли "бабье лето" в Украине?

Наталья Птуха отметила, что "бабье лето", то есть потепление после длительного периода похолодания, "не исключается".

Пока что в тех расчетах, которые есть на сегодня, в ближайшей синоптической перспективе, будет достаточно умеренный температурный фон. Каких-то сильных колебаний, скачков, резкого прогрева или дополнительного резкого снижения температуры пока не ожидаем. То есть будет сдержанная температура,

– подчеркнула она.

Синоптик добавила, что погода в значительной степени будет зависеть от облачности. Чем меньше облаков, тем более прохладной будет ночь и теплее день. Если облачность больше, то ночь будет теплее, а день, наоборот, прохладнее, потому что воздух не так сильно прогревается.

"До конца этого месяца и даже в начале октября, мы не ожидаем повышения температуры, потепления или бабьего лета", – указала Птуха.

В интервью 24 Каналу синоптик Вера Балабух также не исключила, что "бабье лето" будет, но сколько таких периодов будет сказать пока нельзя.

Чего ждать от погоды дальше?