Увидим ли еще мы "бабье лето" в Украине: что говорят синоптики
- Синоптик Наталья Птуха отметила, что "бабье лето" в Украине не исключается, но в ближайшее время ожидается умеренный температурный фон без значительных колебаний.
- До конца сентября и в начале октября не прогнозируется повышение температуры или наступление "бабьего лета".
В Украину пришло значительное похолодание. Однако не стоит исключать, что в этом году мы еще можем увидеть "бабье лето".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA.
Будет ли "бабье лето" в Украине?
Наталья Птуха отметила, что "бабье лето", то есть потепление после длительного периода похолодания, "не исключается".
Пока что в тех расчетах, которые есть на сегодня, в ближайшей синоптической перспективе, будет достаточно умеренный температурный фон. Каких-то сильных колебаний, скачков, резкого прогрева или дополнительного резкого снижения температуры пока не ожидаем. То есть будет сдержанная температура,
– подчеркнула она.
Синоптик добавила, что погода в значительной степени будет зависеть от облачности. Чем меньше облаков, тем более прохладной будет ночь и теплее день. Если облачность больше, то ночь будет теплее, а день, наоборот, прохладнее, потому что воздух не так сильно прогревается.
"До конца этого месяца и даже в начале октября, мы не ожидаем повышения температуры, потепления или бабьего лета", – указала Птуха.
В интервью 24 Каналу синоптик Вера Балабух также не исключила, что "бабье лето" будет, но сколько таких периодов будет сказать пока нельзя.
Чего ждать от погоды дальше?
Украину в ближайшие дни ждет еще большее похолодание. Во многих областях, а особенно на севере Украины, заморозки до -3 будут из-за поступления арктического воздуха с северных направлений. Погода уже будет напоминать классическую осень.
В то же время синоптики предупреждают о дождях. Уже в понедельник, 29 сентября, дожди будут идти почти везде. Только ночью осадков не будет в южной части и в западных областях.
В октябре средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.