Чи побачимо ще ми "бабине літо" в Україні: що кажуть синоптики
- Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що "бабине літо" в Україні не виключається, але найближчим часом очікується помірний температурний фон без значних коливань.
- До кінця вересня та на початку жовтня не прогнозується підвищення температури чи настання "бабиного літа".
В Україну прийшло значне похолодання. Проте не варто виключати, що цього року ми ще можемо побачити "бабине літо".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.
Чи буде "бабине літо" в Україні?
Наталія Птуха зауважила, що "бабине літо", тобто потепління після тривалого періоду похолодання, "не виключається".
Поки що в тих розрахунках, які є на сьогодні, у найближчій синоптичній перспективі, буде досить помірний температурний фон. Якихось сильних коливань, стрибків, різкого прогріву або додаткового різкого зниження температури наразі не очікуємо. Тобто буде стримана температура,
– наголосила вона.
Синоптикиня додала, що погода значною мірою залежатиме від хмарності. Чим менше хмар, тим більш прохолодною буде ніч і теплішим день. Якщо хмарність більша, то ніч буде теплішою, а день, навпаки, прохолоднішим, бо повітря не так сильно прогрівається.
"До кінця цього місяця та навіть на початку жовтня, ми не очікуємо підвищення температури, потепління або бабиного літа", – вказала Птуха.
У інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Віра Балабух також не виключила, що "бабине літо" буде, але скільки таких періодів буде сказати поки не можна.
Чого чекати від погоди далі?
На Україну найближчі дні чекає ще більше похолодання. У багатьох областях, а особливо на півночі України, заморозки до -3 будуть через надходження арктичного повітря з північних напрямків. Погода вже нагадуватиме класичну осінню.
Водночас синоптики попереджають про дощі. Вже в понеділок, 29 вересня, дощитиме майже скрізь. Лише вночі опадів не буде у південній частині та у західних областях.
У жовтні середня місячна температура повітря в жовтні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.