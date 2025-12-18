Европейцы уже напуганы: эксперт опроверг мифы вокруг войск в Беларуси
- Эксперт Роман Свитан считает, что в Беларуси может быть размещено примерно 30 тысяч российских солдат, а не 350 тысяч, как заявляли немецкие генералы.
- Свитан акцентирует на важности противодействия российской пропаганде в Европе и призывает к усилению финансирования баллистики и разработки планов противодействия угрозам со стороны России.
Немецкие генералы заявили, что Россия разместила в Беларуси 2 корпуса своих войск. Там утверждают, что говорится о примерно 350 тысячах личного состава. Однако это может быть ошибкой.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это значительное преувеличение. Все потому, что корпус войск насчитывает примерно 15 тысяч солдат.
Стоит ли ожидать угрозы со стороны Беларуси?
Поэтому, по мнению Романа Свитана, в Беларуси на самом деле может быть размещено примерно 30 тысяч российских солдат.
Если брать белорусско-российскую армию, ведь белорусская армия инфильтрирована российскими командирами, то там и раньше были 2 корпуса войск в полной боеготовности. Но какого-то военного давления на Европу они точно не будут иметь,
– предположил он.
Военный эксперт считает, что внутренним силам не стоит запугивать Европу возможными угрозами со стороны Белоруссии, ведь европейцы и так напуганы российской пропагандой.
Чтобы в ЕС могли эффективно противодействовать угрозам со стороны России, необходимо усилить внутреннее сопротивление информационному потоку. Этим могут заняться спецслужбы.
Также важно, чтобы в Европе сосредоточилась на финансировании баллистики и разработали план противодействия во время любой угрозы со стороны России.
По словам Свитана, должна быть визуализация ответного удара по Москве. Это должно было бы напугать россиян и успокоить европейцев. Однако пока, к сожалению, нет признаков, что Европа готовится к такому противодействию.
Почему процессы в Беларуси угрожают Европе?
Белорусская компания, вероятно, разработала крылатую ракету, которую оккупанты используют в войне против Украины. Ее дальность от пятисот до тысячи километров, а запускать ее можно с разных носителей.
В Литве объявили чрезвычайное положение из-за контрабанды воздушными шарами из Беларуси. Такие незаконные действия создают угрозу национальным интересам страны. Кроме того, шары могут вызвать проблемы для гражданской авиации.
В 2025 году возросла зависимость Беларуси от России. Белорусские власти расширяют торговые связи с Кремлем. Известно, что импорт продовольствия из России в Беларусь вырос на 21%.