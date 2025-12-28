Лукашенко чего-то боится: военный обозреватель объяснил роль Беларуси в планах Путина

Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь помогает управлять и наводить, вражеские беспилотники по Украине. Владимир Путин использовал эту страну как плацдарм для наступления не только на нас, но и на европейские государства.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что с момента полномасштабного наступления Беларусь остается угрожающей. Именно оттуда в 2022 году наступали наземные силы.

Как Путин хочет использовать Беларусь?

В свое время российский диктатор рассматривал эту страну как площадку для переговоров, договоренностей. Все помнят Минские соглашения, которые так никто и не реализовал. Поэтому Беларусь в это время не втягивали в войну.

Еще одна причина для этого – Путин хотел показать, что может сам победить Украину. В этой истории ему не был нужен еще один "герой". К тому же он понимал амбиции Лукашенко, который может вмешиваться.

После поражений россиян в Украине, стало понятно, что белорусскую армию нельзя привлекать к войне, потому что весь режим Лукашенко держится на российских военных и правоохранителях. Самостоятельно они не могут ничего сделать.

К тому же долгие годы Россия использовала Беларусь как склад с оружием, место для обучения солдат и хранения техники.

Чего испугался Лукашенко?

"У Лукашенко есть опасения, что белорусский народ не захочет воевать. К тому же он понимает, что нельзя вооружать людей, которые готовы выступить против него. Это угроза для всего режима, потому что бойцы начнут сдаваться в плен или откажутся воевать", – подчеркнул Иван Тимочко.

Даже если рассредоточить белорусов между российскими войсками, то Лукашенко прекрасно осознает, что их будут использовать для тяжелых штурмов и вообще не будут беречь. Тогда в Беларусь начнут непрерывно поступать "похоронки", что может привести к бунту.

Более того, это демотивирует белорусское общество относительно единства с Россией и ослабит амбиции Лукашенко на паритет за лидерство между Минском и Москвой.

Сегодня Беларусь – это теневой центр для контрабанды, завоза в Россию ценных компонентов для армии. Это так называемый перевалочный пункт. Мы вспоминаем, как Путин прилетал в Беларусь и проводил тайные встречи. То есть Беларусь для Путина – это запасной аэродром,

– добавил Иван Тимочко.

С другой стороны не надо забывать, что Россия размещает там свои локаторы, ретрансляторы, оружие. Прежде всего все это представляет угрозу для севера Украины, для западных областей. Но также и для Европы.

Так Беларусь становится идеальной площадкой для дестабилизации или втягивания в боевые действия Польши, стран Балтии, а Путин всегда сможет сказать, что он здесь якобы ни при чем.

Как Беларусь поддерживает войну в Украине?