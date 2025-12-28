Лукашенко дечого боїться: військовий оглядач пояснив роль Білорусі у планах Путіна

Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь допомагає керувати та наводити, ворожі безпілотники по Україні. Володимир Путін використовував цю країну як плацдарм для наступу не тільки на нас, але й на європейські держави.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що з моменту повномасштабного наступу Білорусь залишається загрозливою. Саме звідти у 2022 році наступали наземні сили.

Як Путін хоче використати Білорусь?

Свого часу російський диктатор розглядав цю країну як майданчик для переговорів, домовленостей. Всі пам'ятають Мінські угоди, які так ніхто і не реалізував. Тому Білорусь у цей час не втягували у війну.

Ще одна причина для цього – Путін хотів показати, що може сам перемогти Україну. В цій історії йому не був потрібен ще один "герой". До того ж він розумів амбіції Лукашенка, який може втручатися.

Після поразок росіян в Україні, стало зрозуміло, що білоруську армію не можна залучати до війни, бо весь режим Лукашенка тримається на російських військових і правоохоронцях. Самостійно вони не можуть нічого зробити.

До того ж довгі роки Росія використовувала Білорусь як склад зі зброєю, місце для навчання солдатів та зберігання техніки.

Чого злякався Лукашенко?

"У Лукашенка є побоювання, що білоруський народ не захоче воювати. До того ж він розуміє, що не можна озброювати людей, які готові виступити проти нього. Це загроза для всього режиму, бо бійці почнуть здаватися в полон або відмовляться воювати", – наголосив Іван Тимочко.

Навіть якщо розосередити білорусів між російськими військами, то Лукашенко прекрасно усвідомлює, що їх використовуватимуть для найважчих штурмів і взагалі не берегтимуть. Тоді в Білорусь почнуть безперервно надходити "похоронки", що може призвести до бунту.

Ба більше, це демотивує білоруське суспільство щодо єдності з Росією та послабить амбіції Лукашенка на паритет за лідерство між Мінськом і Москвою.

Сьогодні Білорусь – це тіньовий центр для контрабанди, завезення в Росію цінних компонентів для армії. Це так званий перевалковий пункт. Ми пригадуємо, як Путін прилітав у Білорусь і проводив таємні зустрічі. Тобто Білорусь для Путіна – це запасний аеродром,

– додав Іван Тимочко.

З іншого боку не треба забувати, що Росія розміщує там свої локатори, ретранслятори, зброю. Найперше все це становить загрозу для півночі України, для західних областей. Але також і для Європи.

Так Білорусь стає ідеальним майданчиком для дестабілізації чи втягування у бойові дії Польщі, країн Балтії, а Путін завжди зможе сказати, що він тут нібито ні до чого.

Як Білорусь підтримує війну в Україні?