Лукашенко дечого боїться: військовий оглядач пояснив роль Білорусі у планах Путіна
- Білорусь допомагає Росії керувати та наводити ворожі дрони по Україні, розміщуючи обладнання для наведення у прикордонній зоні.
- Лукашенко боїться, що білоруський народ не підтримає участі у війні, це може призвести до бунтів.
Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь допомагає керувати та наводити, ворожі безпілотники по Україні. Володимир Путін використовував цю країну як плацдарм для наступу не тільки на нас, але й на європейські держави.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що з моменту повномасштабного наступу Білорусь залишається загрозливою. Саме звідти у 2022 році наступали наземні сили.
Як Путін хоче використати Білорусь?
Свого часу російський диктатор розглядав цю країну як майданчик для переговорів, домовленостей. Всі пам'ятають Мінські угоди, які так ніхто і не реалізував. Тому Білорусь у цей час не втягували у війну.
Ще одна причина для цього – Путін хотів показати, що може сам перемогти Україну. В цій історії йому не був потрібен ще один "герой". До того ж він розумів амбіції Лукашенка, який може втручатися.
Після поразок росіян в Україні, стало зрозуміло, що білоруську армію не можна залучати до війни, бо весь режим Лукашенка тримається на російських військових і правоохоронцях. Самостійно вони не можуть нічого зробити.
До того ж довгі роки Росія використовувала Білорусь як склад зі зброєю, місце для навчання солдатів та зберігання техніки.
Чого злякався Лукашенко?
"У Лукашенка є побоювання, що білоруський народ не захоче воювати. До того ж він розуміє, що не можна озброювати людей, які готові виступити проти нього. Це загроза для всього режиму, бо бійці почнуть здаватися в полон або відмовляться воювати", – наголосив Іван Тимочко.
Навіть якщо розосередити білорусів між російськими військами, то Лукашенко прекрасно усвідомлює, що їх використовуватимуть для найважчих штурмів і взагалі не берегтимуть. Тоді в Білорусь почнуть безперервно надходити "похоронки", що може призвести до бунту.
Ба більше, це демотивує білоруське суспільство щодо єдності з Росією та послабить амбіції Лукашенка на паритет за лідерство між Мінськом і Москвою.
Сьогодні Білорусь – це тіньовий центр для контрабанди, завезення в Росію цінних компонентів для армії. Це так званий перевалковий пункт. Ми пригадуємо, як Путін прилітав у Білорусь і проводив таємні зустрічі. Тобто Білорусь для Путіна – це запасний аеродром,
– додав Іван Тимочко.
З іншого боку не треба забувати, що Росія розміщує там свої локатори, ретранслятори, зброю. Найперше все це становить загрозу для півночі України, для західних областей. Але також і для Європи.
Так Білорусь стає ідеальним майданчиком для дестабілізації чи втягування у бойові дії Польщі, країн Балтії, а Путін завжди зможе сказати, що він тут нібито ні до чого.
Як Білорусь підтримує війну в Україні?
- Володимир Зеленський заявив, що Білорусь допомагає Росії обходити наші системи перехоплення та запускати "Шахеди". Так на житлових будинках у прикордонній зоні розміщують обладнання, яке сприяє наведенню дронів. Потім росіяни завдають ударів по західних регіонах.
- Крім цього Білорусь нібито отримала від Росії ракетний комплекс "Орешник", який уже заступив на бойове чергування. Лукашенко зазначив, що країна нібито сама обиратиме цілі. А розміщення "Орешника" назвав відповіддю на провокації щодо Білорусі.
- Не оминув увагою Лукашенко й мирні переговори. Він заявив, що все залежить від позиції Трампа й важливо, щоб він "не плюнув на це все". За його словами, поточна ситуація невигідна нікому, втім європейцям диктатор порадив не втручатися та "не галасувати".