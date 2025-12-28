Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що з моменту повномасштабного наступу Білорусь залишається загрозливою. Саме звідти у 2022 році наступали наземні сили.
Як Путін хоче використати Білорусь?
Свого часу російський диктатор розглядав цю країну як майданчик для переговорів, домовленостей. Всі пам'ятають Мінські угоди, які так ніхто і не реалізував. Тому Білорусь у цей час не втягували у війну.
Ще одна причина для цього – Путін хотів показати, що може сам перемогти Україну. В цій історії йому не був потрібен ще один "герой". До того ж він розумів амбіції Лукашенка, який може втручатися.
Після поразок росіян в Україні, стало зрозуміло, що білоруську армію не можна залучати до війни, бо весь режим Лукашенка тримається на російських військових і правоохоронцях. Самостійно вони не можуть нічого зробити.
До того ж довгі роки Росія використовувала Білорусь як склад зі зброєю, місце для навчання солдатів та зберігання техніки.
Чого злякався Лукашенко?
"У Лукашенка є побоювання, що білоруський народ не захоче воювати. До того ж він розуміє, що не можна озброювати людей, які готові виступити проти нього. Це загроза для всього режиму, бо бійці почнуть здаватися в полон або відмовляться воювати", – наголосив Іван Тимочко.
Навіть якщо розосередити білорусів між російськими військами, то Лукашенко прекрасно усвідомлює, що їх використовуватимуть для найважчих штурмів і взагалі не берегтимуть. Тоді в Білорусь почнуть безперервно надходити "похоронки", що може призвести до бунту.
Ба більше, це демотивує білоруське суспільство щодо єдності з Росією та послабить амбіції Лукашенка на паритет за лідерство між Мінськом і Москвою.
Сьогодні Білорусь – це тіньовий центр для контрабанди, завезення в Росію цінних компонентів для армії. Це так званий перевалковий пункт. Ми пригадуємо, як Путін прилітав у Білорусь і проводив таємні зустрічі. Тобто Білорусь для Путіна – це запасний аеродром,
– додав Іван Тимочко.
З іншого боку не треба забувати, що Росія розміщує там свої локатори, ретранслятори, зброю. Найперше все це становить загрозу для півночі України, для західних областей. Але також і для Європи.
Так Білорусь стає ідеальним майданчиком для дестабілізації чи втягування у бойові дії Польщі, країн Балтії, а Путін завжди зможе сказати, що він тут нібито ні до чого.
Як Білорусь підтримує війну в Україні?
- Володимир Зеленський заявив, що Білорусь допомагає Росії обходити наші системи перехоплення та запускати "Шахеди". Так на житлових будинках у прикордонній зоні розміщують обладнання, яке сприяє наведенню дронів. Потім росіяни завдають ударів по західних регіонах.
- Крім цього Білорусь нібито отримала від Росії ракетний комплекс "Орешник", який уже заступив на бойове чергування. Лукашенко зазначив, що країна нібито сама обиратиме цілі. А розміщення "Орешника" назвав відповіддю на провокації щодо Білорусі.
- Не оминув увагою Лукашенко й мирні переговори. Він заявив, що все залежить від позиції Трампа й важливо, щоб він "не плюнув на це все". За його словами, поточна ситуація невигідна нікому, втім європейцям диктатор порадив не втручатися та "не галасувати".