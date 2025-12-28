Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что с момента полномасштабного наступления Беларусь остается угрожающей. Именно оттуда в 2022 году наступали наземные силы.
Как Путин хочет использовать Беларусь?
В свое время российский диктатор рассматривал эту страну как площадку для переговоров, договоренностей. Все помнят Минские соглашения, которые так никто и не реализовал. Поэтому Беларусь в это время не втягивали в войну.
Еще одна причина для этого – Путин хотел показать, что может сам победить Украину. В этой истории ему не был нужен еще один "герой". К тому же он понимал амбиции Лукашенко, который может вмешиваться.
После поражений россиян в Украине, стало понятно, что белорусскую армию нельзя привлекать к войне, потому что весь режим Лукашенко держится на российских военных и правоохранителях. Самостоятельно они не могут ничего сделать.
К тому же долгие годы Россия использовала Беларусь как склад с оружием, место для обучения солдат и хранения техники.
Чего испугался Лукашенко?
"У Лукашенко есть опасения, что белорусский народ не захочет воевать. К тому же он понимает, что нельзя вооружать людей, которые готовы выступить против него. Это угроза для всего режима, потому что бойцы начнут сдаваться в плен или откажутся воевать", – подчеркнул Иван Тимочко.
Даже если рассредоточить белорусов между российскими войсками, то Лукашенко прекрасно осознает, что их будут использовать для тяжелых штурмов и вообще не будут беречь. Тогда в Беларусь начнут непрерывно поступать "похоронки", что может привести к бунту.
Более того, это демотивирует белорусское общество относительно единства с Россией и ослабит амбиции Лукашенко на паритет за лидерство между Минском и Москвой.
Сегодня Беларусь – это теневой центр для контрабанды, завоза в Россию ценных компонентов для армии. Это так называемый перевалочный пункт. Мы вспоминаем, как Путин прилетал в Беларусь и проводил тайные встречи. То есть Беларусь для Путина – это запасной аэродром,
– добавил Иван Тимочко.
С другой стороны не надо забывать, что Россия размещает там свои локаторы, ретрансляторы, оружие. Прежде всего все это представляет угрозу для севера Украины, для западных областей. Но также и для Европы.
Так Беларусь становится идеальной площадкой для дестабилизации или втягивания в боевые действия Польши, стран Балтии, а Путин всегда сможет сказать, что он здесь якобы ни при чем.
Как Беларусь поддерживает войну в Украине?
- Владимир Зеленский заявил, что Беларусь помогает России обходить наши системы перехвата и запускать "Шахеды". Так на жилых домах в приграничной зоне размещают оборудование, которое способствует наведению дронов. Затем россияне наносят удары по западным регионам.
- Кроме этого Беларусь якобы получила от России ракетный комплекс "Орешник", который уже заступил на боевое дежурство. Лукашенко отметил, что страна якобы сама будет выбирать цели. А размещение "Орешника" назвал ответом на провокации в отношении Беларуси.
- Не обошел вниманием Лукашенко и мирные переговоры. Он заявил, что все зависит от позиции Трампа и важно, чтобы он "не плюнул на это все". По его словам, текущая ситуация невыгодна никому, впрочем европейцам диктатор посоветовал не вмешиваться и "не шуметь".