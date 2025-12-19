Поняла, что не хочу погибнуть, – бельгийка в ВСУ поделилась тяжелыми моментами на войне
- Бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко, которая служит в ВСУ, рассказала о сложных моментах на войне.
- Однажды была особенно опасная ситуация с FPV-дроном.
Бельгийка с украинскими корнями служит в Вооруженных Силах Украины. На войне часто бывают особенно сложные эмоции.
Как рассказала 24 Каналу бойчиня 505 батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко, на протяжении ее службы приходилось воевать в разных местах. В том числе и на Новопавловском направлении.
Что больше всего пугает на войне?
По словам военной, в течение определенного периода они были также на Покровском направлении. Ежедневно прилетало значительное количество дронов. Один из случаев был особенно страшный.
Я пошла в туалет и увидела вражеский FPV-дрон. Поняла, что не хочу так погибнуть. Это было очень страшно. Нам пришлось отойти назад,
– рассказала Зубко.
Но самое страшное на войне – видеть, как кто-то получает ранения или умирает. Особенно сложно, когда нет возможности что-то сделать.
Три дня назад рядом упал "Шахед". Люди просили о помощи. Самая страшная вещь – видеть, как кто-то умирает или получает ранения. Ужасно видеть собратьев, которых ты любишь, но ничего не можешь сделать,
– сказала военная.
Ситуация на фронте: коротко
- Операторы беспилотников рассказали об особенностях своей работы в Донецкой области. Днем на "Мавике" значительно легче работать, чем ночью.
- В течение января Силы беспилотных систем уже уничтожили 7500 оккупантов. Эти показатели в 1,5 раза больше, чем в ноябре.
- Одна из бригад корпуса Билецкого отправила некомпетентных офицеров в пехоту. Такой была реакция на их халатное отношение к службе и нежелание совершенствоваться.