Поняла, что не хочу погибнуть, – бельгийка в ВСУ поделилась тяжелыми моментами на войне

Бельгийка с украинскими корнями служит в Вооруженных Силах Украины. На войне часто бывают особенно сложные эмоции.

Как рассказала 24 Каналу бойчиня 505 батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко, на протяжении ее службы приходилось воевать в разных местах. В том числе и на Новопавловском направлении.

Смотрите также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Что больше всего пугает на войне?

По словам военной, в течение определенного периода они были также на Покровском направлении. Ежедневно прилетало значительное количество дронов. Один из случаев был особенно страшный.

Я пошла в туалет и увидела вражеский FPV-дрон. Поняла, что не хочу так погибнуть. Это было очень страшно. Нам пришлось отойти назад,

– рассказала Зубко.

Но самое страшное на войне – видеть, как кто-то получает ранения или умирает. Особенно сложно, когда нет возможности что-то сделать.

Три дня назад рядом упал "Шахед". Люди просили о помощи. Самая страшная вещь – видеть, как кто-то умирает или получает ранения. Ужасно видеть собратьев, которых ты любишь, но ничего не можешь сделать,

– сказала военная.

Ситуация на фронте: коротко