Так командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту, информирует 24 Канал.

Заметьте "Хаос – не причина, а следствие": Билецкий призвал к немедленным реформам в Силах обороны

Детали заявления

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести в боях на Запорожском направлении, сообщалось, что на боевые позиции отправляли неподготовленных бойцов.

Билецкий назначил нового командира бригады – Владимира Фокина, который ранее командовал одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой. 19 декабря Фокин отчитался о первых реформах: системная работа с родными военнослужащих, запуск горячей линии, срез знаний офицерского состава.

Что стоит знать о решении: смотрите видео

Фокин отметил, что в течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Командир бригады давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой.

В конце этого периода мы повторно провели оценивание, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показала высокий уровень подготовки и ответственности, но были и те, кто относился к службе небрежно, не стремился совершенствоваться и не выполнял своих обязанностей должным образом,

– заявил комбриг.

Из таких сформировали офицерские дозоры и направили их в район Купянска, где была потребность в дополнительном усилении из-за сложной ситуации, низкое моральное состояние личного состава и необходимость качественно организовать оборону.

Блогер Наумович назвал этот кейс практическим воплощением реформ, на которых Билецкий отмечал в статье для The Economist. В частности, говорилось о необходимости заменить неэффективных "бумажных генералов" способными молодыми офицерами, которые имеют боевой опыт.

"Возможно, (личный состав 125-й ОВМБр – 24 Канал) впервые увидел в своей бригаде справедливость и ответственность. Не справляешься с офицерской должностью, не хочешь учиться, требуешь от солдат того, о чем представления не имеешь, – идешь в пехоту и показываешь, как надо. Очень хорошая идея! А иначе как понять практику, если ты только теоретик? А иначе как совместить теорию и практику? Идеально", – написал Наумович.

Он назвал это решение прецедентом для украинской армии, где не должно быть неприкасаемых офицеров советской "закалки", а только эффективные, интеллектуальные и инициативные.

"Сделать то же самое на уровне генералитета элементарно. Было бы желание заменить старых лентяевна способную молодежь", – добавил блогер.