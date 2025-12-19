Так командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький прокоментував рішення нового комбрига 125-ї ОВМБр перевести некомпетентних офіцерів у піхоту, інформує 24 Канал.

Зауважте "Хаос – не причина, а наслідок": Білецький закликав до негайних реформ у Силах оборони

Деталі заяви

Нагадаємо, кілька місяців тому родичі військовослужбовців 125-ї ОВМБр заявляли про десятки зниклих безвісти у боях на Запорізькому напрямку, повідомлялось, що на бойові позиції відправляли непідготовлених бійців.

Білецький призначив нового командира бригади – Володимира Фокіна, який раніше командував одним зі штурмових батальйонів Третьої штурмової. 19 грудня Фокін відзвітував про перші реформи: системна робота з рідними військовослужбовців, запуск гарячої лінії, зріз знань офіцерського складу.

Фокін наголосив, що упродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Командир бригади давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою.

Наприкінці цього періоду ми повторно провели оцінювання, щоб побачити реальну динаміку. Результати виявились різними. Частина офіцерів показала високий рівень підготовки і відповідальності, але були і ті, хто ставився до служби недбало, не прагнув вдосконалюватись і не виконував своїх обов'язків належним чином,

– заявив комбриг.

З таких сформували офіцерські дозори і направили їх у район Куп'янська, де була потреба у додатковому підсиленні через складну ситуацію, низький моральний стан особового складу та необхідність якісно організувати оборону.

Блогер Наумович назвав цей кейс практичним втіленням реформ, на яких Білецький наголошував у статті для The Economist. Зокрема, мовилося про необхідність замінити неефективних "паперових генералів" здібними молодими офіцерами, які мають бойовий досвід.

"Можливо, (особовий склад 125-ї ОВМБр – 24 Канал) вперше побачив у своїй бригаді справедливість і відповідальність. Не справляєшся з офіцерською посадою, не хочеш вчитись, вимагаєш від солдатів того, про що уявлення не маєш, – йдеш у піхоту і показуєш, як треба. Дуже гарна ідея! А інакше як зрозуміти практику, якщо ти лише теоретик? А інакше як поєднати теорію і практику? Ідеально", – написав Наумович.

Він назвав це рішення прецедентом для української армії, де не повинно бути недоторканих офіцерів радянської "закалки", а тільки ефективні, інтелектуальні та ініціативні.

"Зробити те саме на рівні генералітету елементарно. Було б бажання замінити старих ледарів на здібну молодь", – додав блогер.