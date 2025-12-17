Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Андрія Білецького для The Economist, яку за ексклюзивною ліцензією опублікувало NV.

Я пишу цей текст у паузах між важкими боями на Лиманському напрямку, час від часу поглядаючи на стрічки новин, де політична турбулентність створює відчуття хаосу. Але турбулентність і хаос – не причина, а наслідок. Наслідок намагання відповісти на системні виклики швидкими, популярними рухами, а не тверезою стратегією,

– пише Білецький.

Як зазначив комкор, після військових успіхів у 2022 році Україна почала ділити перемогу замість аналізу. Водночас армія трималася на тому ж паливі, на якому відкинула ворога з-під Києва – тобто на мотивації добровольців. Саме вони і були причиною українських перемог. Але це "паливо" зрештою не безкінечне.

Андрій Білецький пригадав: коли з’явилися перші ознаки застою, країна знову почала шукати "чарівні" рішення.

Спершу "Джавеліни". Потім "Байрактари". Потім HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, "стіни дронів" та "кілл-зони". Але технологія без стратегії не змінює хід війни,

– наголосив командир.

Він наголосив на необхідності негайно переглянути підходи до БЗВП та розпочати формування професійного сержантського корпусу. За його словами, навчання – це напрям, який Україна може запустити вже зараз. Існує успішний досвід військової школи імені Євгена Коновальця, який легко масштабувати, а також реальна можливість за пів року підготувати 3 – 4 тисячі інструкторів із бойовим досвідом.

Білецький вважає, що немає сенсу збільшувати кількість солдатів в армії без якісно нового рівня підготовки і навчання – так це призведе лише до зростання втрат. Основною причиною хаосу і турбулентності, на думку військового, є спроби вирішити системні проблеми швидкими популярними рішення.

Третя проблема сучасного війська – це "паперові генерали" без реального бойового досвіду, які не розуміють меж можливостей бійця. Тому Андрій Білецький вважає необхідним провести повну переатестацію офіцерського складу, а ще – зняти всі перепони для росту молоді.

"Від мене можливо очікували б розповідей, які приємно чути – що за нас воюватимуть дрони або що треба попросити в Заходу авіаносець. Але на кожній війні є лише два шляхи: ефективність воєнної машини і воєнне мистецтво, або завалювання безкінечним ресурсом. Безкінечного ресурсу немає ні в нас, ні в наших союзників.

Андрій Білецький вказав, що виступає за реальний погляд, а не віртуальні мегапрожектори. Він зауважив, що 2026 рік має стати роком тверезості – бо інакшого шляху в України просто немає.