Про це пише Цензор.net з посиланням на дані опитування КМІС, інформує 24 Канал.

Зауважте Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони

Деталі опитування

На питання, за яку політичну силу у разі завершення війни готові голосувати українці, 19,9% громадян, які визначилися, віддали б голос за партію Валерія Залужного – колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії.

На другому місці – Європейська Солідарність Петра Порошенка, яку готові підтримати 16,2% громадян.

У трійці лідерів також політична сила "Третя штурмова бригада" бригадного генерала Андрія Білецького, що нині командує Третій армійським корпусом. За його політичну силу віддати голоси готові 11,9% респондентів.

Результати опитування / Цензор.net

У порівнянні з опитуванням у вересні, рейтинг Залужного знизився, Порошенка і Білецького – показує зростання. Блок чинного президента Володимира Зеленського готові підтримати 11,3%. Підтримка цієї політичної сили протягом року знизилася, у рейтингу КМІС вона на четвертій сходинці. На п'ятому місці партія голови ГУР Кирила Буданова, яку підтримують 10,4%.

Опитування проводилося 26 листопада – 10 грудня.