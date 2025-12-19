Зрозуміла, що не хочу загинути, – бельгійка у ЗСУ поділилась важкими моментами на війні

Бельгійка з українським корінням служить у Збройних Силах України. На війні часто бувають особливо складні емоції.

Як розповіла 24 Каналу бійчиня 505 батальйону морської піхоти, бельгійка з українським корінням Анна Зубко, упродовж її служби доводилося воювати в різних місцях. Зокрема й на Новопавлівському напрямку.

Що найбільше лякає на війні?

За словами військової, упродовж певного періоду вони були також на Покровському напрямку. Щодня прилітала значна кількість дронів. Один з випадків був особливо лячний.

Я пішла до туалету та побачила ворожий FPV-дрон. Зрозуміла, що не хочу так загинути. Це було надзвичайно лячно. Нам довелося відійти назад,

– розповіла Зубко.

Але найстрашніше на війні – бачити, як хтось зазнає поранення або помирає. Особливо складно, коли немає можливості щось зробити.

Три дні тому поруч впав "Шахед". Люди просили про допомогу. Найстрашніша річ – бачити, як хтось помирає або отримує поранення. Жахливо бачити побратимів, яких ти любиш, але нічого не можеш зробити,

– сказала військова.

Ситуація на фронті: коротко