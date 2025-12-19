Як розповіла 24 Каналу бійчиня 505 батальйону морської піхоти, бельгійка з українським корінням Анна Зубко, упродовж її служби доводилося воювати в різних місцях. Зокрема й на Новопавлівському напрямку.
Що найбільше лякає на війні?
За словами військової, упродовж певного періоду вони були також на Покровському напрямку. Щодня прилітала значна кількість дронів. Один з випадків був особливо лячний.
Я пішла до туалету та побачила ворожий FPV-дрон. Зрозуміла, що не хочу так загинути. Це було надзвичайно лячно. Нам довелося відійти назад,
– розповіла Зубко.
Але найстрашніше на війні – бачити, як хтось зазнає поранення або помирає. Особливо складно, коли немає можливості щось зробити.
Три дні тому поруч впав "Шахед". Люди просили про допомогу. Найстрашніша річ – бачити, як хтось помирає або отримує поранення. Жахливо бачити побратимів, яких ти любиш, але нічого не можеш зробити,
– сказала військова.
Ситуація на фронті: коротко
Оператори безпілотників розповіли про особливості своєї роботи на Донеччині. Вдень на "Мавіку" значно легше працювати, ніж вночі.
Упродовж січня Сили безпілотних систем вже знищили 7500 окупантів. Ці показники у 1,5 раза більші, ніж у листопаді.
Одна з бригад корпусу Білецького відправила некомпетентних офіцерів у піхоту. Такою була реакція на їхнє недбале ставлення до служби та небажання вдосконалюватися.