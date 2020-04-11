Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет: что известно

На заседании 11 апреля бюджетный комитет утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд на борьбу с COVID-19 снова уменьшили. Теперь он составляет 64,9 миллиарда гривен.

О решении бюджетного комитета сообщил в телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.

Обратите внимание Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен

По сравнению с внесенным правительством проектом уменьшили Фонд на борьбу с COVID-19 на 2 миллиарда гривен,

– сообщил Гончаренко.

Теперь размер фонда составляет 64,9 миллиарда гривен.

Какие еще изменения внесли в бюджет:

восстановили дотацию аграриям в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен);

в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен); добавили 100 миллионов гривен на строительство аэропорта Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги);

Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги); увеличили на 21 миллион гривен расходы на Украинский институт при МИД Украины;

выделили 15 миллионов в национальный парк "Софиевка".

Гончаренко также добавил, что его предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей 10 минимальными зарплатами (47 тысяч гривен) до конца 2020 года, а не только на время карантина, не поддержали. За высказались лишь трое нардепов.

Что известно об изменениях в бюджет