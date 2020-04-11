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      Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет: что известно

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      Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет / Телеграмм Алексея Гончаренко

      На заседании 11 апреля бюджетный комитет утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд на борьбу с COVID-19 снова уменьшили. Теперь он составляет 64,9 миллиарда гривен.

      О решении бюджетного комитета сообщил в телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.

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      По сравнению с внесенным правительством проектом уменьшили Фонд на борьбу с COVID-19 на 2 миллиарда гривен,
      – сообщил Гончаренко.

      Теперь размер фонда составляет 64,9 миллиарда гривен.

      Какие еще изменения внесли в бюджет:

      • восстановили дотацию аграриям в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен);
      • добавили 100 миллионов гривен на строительство аэропорта Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги);
      • увеличили на 21 миллион гривен расходы на Украинский институт при МИД Украины;
      • выделили 15 миллионов в национальный парк "Софиевка".

      Гончаренко также добавил, что его предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей 10 минимальными зарплатами (47 тысяч гривен) до конца 2020 года, а не только на время карантина, не поддержали. За высказались лишь трое нардепов.

      Что известно об изменениях в бюджет

      • Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд в 97,1 миллиарда долларов.
      • Впоследствии стало известно, что на Фонд борьбы с COVID-19 выделят на треть меньше – 66,3 миллиарда гривен. 
      • Деньги из фонда планируют тратить на повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, закупку лекарств, средств защиты, оборудования; выплату пенсий; поддержку тех, кто пострадал из-за карантина.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Днепра Новости Украины Зарплата Кабинет Министров Украины Алексей Гончаренко Деньги Бюджет 2020 Бюджет
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