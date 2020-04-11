Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет: что известно
На заседании 11 апреля бюджетный комитет утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд на борьбу с COVID-19 снова уменьшили. Теперь он составляет 64,9 миллиарда гривен.
О решении бюджетного комитета сообщил в телеграмме нардеп Алексей Гончаренко.
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По сравнению с внесенным правительством проектом уменьшили Фонд на борьбу с COVID-19 на 2 миллиарда гривен,
– сообщил Гончаренко.
Теперь размер фонда составляет 64,9 миллиарда гривен.
Какие еще изменения внесли в бюджет:
- восстановили дотацию аграриям в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен);
- добавили 100 миллионов гривен на строительство аэропорта Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги);
- увеличили на 21 миллион гривен расходы на Украинский институт при МИД Украины;
- выделили 15 миллионов в национальный парк "Софиевка".
Гончаренко также добавил, что его предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей 10 минимальными зарплатами (47 тысяч гривен) до конца 2020 года, а не только на время карантина, не поддержали. За высказались лишь трое нардепов.
Что известно об изменениях в бюджет
- Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд в 97,1 миллиарда долларов.
- Впоследствии стало известно, что на Фонд борьбы с COVID-19 выделят на треть меньше – 66,3 миллиарда гривен.
- Деньги из фонда планируют тратить на повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, закупку лекарств, средств защиты, оборудования; выплату пенсий; поддержку тех, кто пострадал из-за карантина.
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