Блэкаут по ту сторону фронта: почему ВСУ важно бить по энергетике оккупированных территорий
- На оккупированной Донетчине участились блэкауты из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, почему приходится идти на такие удары.
На временно оккупированной Донетчине в течение последних недель участились блэкауты. Это вынужденная мера, чтобы ударить по возможностям российских оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что на протяжении последней произошел ряд атак по военным объектам оккупантов на территории Донецкой области. В частности удалось выбить ряд зенитных ракетных комплексов врага.
Что известно об атаках по энергетике в Донецкой области?
Как отметил Андрющенко, в течение последних недель под атакой были объекты энергетической инфраструктуры на линии Донецк – Макеевка; Горловка и т.д. В Украине звучат мысли, что не стоит этого делать. Но приходится идти на такие шаги, чтобы бить по возможностям российских оккупантов.
Россиян не могут заряжать РЭБы от аккумуляторов, генераторов или повербанков. Также это касается и применения разведывательных беспилотников.
Обесточивая часть оккупированных территорий, которая приближена к линии фронта, мы лишаем россиян от возможности применять беспилотные системы и гасить наши беспилотные системы. К сожалению, от этого будет страдать из-за отключения гражданское население. Каждое такое отключение электричества бережет жизнь Силам обороны Украины,
– сказал Андрющенко.
Взрывы в Донецкой области: коротко
- Вечером 3 декабря в Донецке произошел налет дронов. В результате удара часть Ворошиловского и Киевского районов оказалась без электричества.
- 21 ноября в части оккупированной Донецкой области произошел блэкаут. В частности без света оказался и Донецк.
- 16 ноября в результате удара по подстанции в Донецкой области в Донецкой области снова пропал свет. Без электричества находились Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка.