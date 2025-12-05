Блекаут по той бік фронту: чому ЗСУ важливо бити по енергетиці окупованих територій

На тимчасово окупованій Донеччині упродовж останніх тижнів почастішали блекаути. Це вимушений захід, аби вдарити по можливостях російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що упродовж останню сталася низка атака по військових об'єктах окупантів на території Донеччини. Зокрема вдалося вибити низку зенітних ракетних комплексів ворога.

Що відомо про атаки по енергетиці на Донеччині?

Як наголосив Андрющенко, упродовж останніх тижнів під атакою були об'єкти енергетичної інфраструктури на лінії Донецьк – Макіївка; Горлівка тощо. В Україні лунають думки, що не варто цього робити. Але доводиться йти на такі кроки, щоб бити по можливостях російських окупантів.

Росіян не можуть заряджати РЕБи від акумуляторів, генераторів чи павербанків. Також це стосується й застосування розвідувальних безпілотників.

Знеструмлюючи частину окупованих територій, яка наближена до лінії фронту, ми позбавляємо росіян від можливості застосовувати безпілотні системи та гасити наші безпілотні системи. На жаль, від цього страждатиме через відключення цивільне населення. Кожне таке відключення електрики береже життя Силам оборони України,

– сказав Андрющенко.

Вибухи на Донеччині: коротко