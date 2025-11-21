Жители оккупированной части Донецкой области жалуются, что в большинстве районов исчезло электроснабжение. Это произошло на фоне атаки дронов, передает 24 Канал.
Что известно о блэкауте в Донецкой области?
Отмечается, что без света, в частности, остался город Донецк. Мониторы предполагают, что украинские беспилотники снова попали по подстанциям.
Оккупанты жалуются из-за исчезновения электричества / Скриншот
Блэкаут в Донецкой области: смотрите видео
К слову, Силы обороны неоднократно устраивали блэкауты в Донецкой области. Так, 16 ноября из-за вероятного удара по подстанции без электричества остались Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка. Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что такой удар направлен на нарушение прифронтовой логистики российской армии.
По его словам, обесточивание промышленных городов и железной дороги создает для врага серьезные трудности. Перебои в питании затрудняют работу предприятий и транспортных узлов, которые поставляют технику и боеприпасы.
Какие последствия последних ударов по россиянам на оккупированных территориях?
- Украинские дроны атаковали две тепловые электростанции на оккупированной части Донецкой области: Зуевскую ТЭС и Старобешевскую ТЭС. Роберт Бровди "Мадьяр" отметил эффективность атаки, в результате чего часть Зугреса осталась без электричества.
- СОУ атаковали оккупированный Запорожский ЗРК, выведя из строя почти 100% электрообеспечения предприятия. Комбинат больше не сможет работать, что остановит незаконную добычу и похищение Россией украинской железной руды.
- 13 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов в России и на временно оккупированных территориях, поразив нефтебазы, стоянку с вертолетами и другие объекты. Для ударов использовались украинские ракеты и дроны, в частности "Фламинго", "Барс" и "Лютый".