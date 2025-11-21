Жители оккупированной части Донецкой области жалуются, что в большинстве районов исчезло электроснабжение. Это произошло на фоне атаки дронов, передает 24 Канал.

Смотрите также Мирный план Трампа: как на оккупированных территориях реагируют на идею передачи земель России

Что известно о блэкауте в Донецкой области?

Отмечается, что без света, в частности, остался город Донецк. Мониторы предполагают, что украинские беспилотники снова попали по подстанциям.

Оккупанты жалуются из-за исчезновения электричества / Скриншот

Блэкаут в Донецкой области: смотрите видео

К слову, Силы обороны неоднократно устраивали блэкауты в Донецкой области. Так, 16 ноября из-за вероятного удара по подстанции без электричества остались Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка. Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что такой удар направлен на нарушение прифронтовой логистики российской армии.

По его словам, обесточивание промышленных городов и железной дороги создает для врага серьезные трудности. Перебои в питании затрудняют работу предприятий и транспортных узлов, которые поставляют технику и боеприпасы.

Какие последствия последних ударов по россиянам на оккупированных территориях?