Москвичи должны готовиться: полковник запаса намекнул, когда в столице РФ начнутся блэкауты

Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в Орле и Владимире и систематически разрушают технологические коридоры, через которые Москва получает электроэнергию.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 каналу, что до конца года в Москве могут начаться блэкауты.

Может ли Украина "выключить" Москву?

Россияне уже говорят о возможных блэкаутах на своей территории. Силы обороны Украины начали системную, плановую работу по четкому алгоритму.

"Есть восемь технологических коридоров – линии электропередач 500 и 750 кВ и газовые трубы для газогенераторов в Москве. Их можно достать и вывести из строя", – объяснил Свитан.

Орел – это южный коридор, Владимир – восточный. До Владимира долетают дроны, а до Орла, вероятно, уже ракета "Нептун" с увеличенной дальностью – около 400 километров.

В российском информполе уже появляются сообщения: готовьтесь к блэкауту. Причем не только в Орле, Владимире, Белгороде, Курске или Брянске.

Готовиться должны и москвичи. Основная цель – именно метрополия, которая загребла под себя десятки колоний в виде республик и пытается захватить Украину. Здесь они сломают себе зубы. В Москве можно выключить все энергопотребление, как свет в бане,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако ПВО в самой Москве размещено достаточно плотно, однако по периметру энергетическая система менее защищена.

По мнению полковника запаса, до Нового года блэкауты могут начаться в отдельных районах Москвы.

Что известно об атаках на энергосистему России?