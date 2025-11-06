Москвичі мають готуватися: полковник запасу натякнув, коли у столиці РФ почнуться блекаути
- Українські дрони атакують енергетичну інфраструктуру Росії, що може призвести до блекаутів у Москві.
- Полковник запасу Роман Світан прогнозує можливі блекаути в Москві до кінця року.
Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Орлі та Володимирі й систематично руйнують технологічні коридори, через які Москва отримує електроенергію.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що до кінця року в Москві можуть початися блекаути.
Дивіться також: "Спічкі, фонарікі, свєчки": очільник СБС "Мадяр" анонсував блекаут у Росії
Чи може Україна "вимкнути" Москву?
Росіяни вже говорять про можливі блекаути на своїй території. Сили оборони України розпочали системну, планову роботу за чітким алгоритмом.
"Є вісім технологічних коридорів – лінії електропередач 500 і 750 кВ та газові труби для газогенераторів у Москві. Їх можна дістати й вивести з ладу", – пояснив Світан.
Орел – це південний коридор, Володимир – східний. До Володимира долітають дрони, а до Орла, ймовірно, вже ракета "Нептун" зі збільшеною дальністю – близько 400 кілометрів.
У російському інформполі вже з’являються повідомлення: готуйтеся до блекауту. Причому не лише в Орлі, Володимирі, Бєлгороді, Курську чи Брянську.
Готуватися повинні й москвичі. Основна мета – саме метрополія, яка загребла під себе десятки колоній у вигляді республік і намагається захопити Україну. Тут вони зламають собі зуби. У Москві можна вимкнути все енергоспоживання, як світло в лазні,
– наголосив військовий експерт.
Проте ППО в самій Москві розміщене досить щільно, однак по периметру енергетична система менш захищена.
На думку полковника запасу, до Нового року блекаути можуть початися в окремих районах Москви.
Що відомо про атаки на енергосистему Росії?
- Україна намагається вивести з ладу електромережі Москви – це загрожує блекаутами та масовими протестами. Фахівці вважають, що атаки на інфраструктуру послаблюють Кремль, але можуть підсилити соціальне невдоволення.
- Очільник Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що для росіян блекаут – це лише "незручності". Він порадив їм звикати до відсутності світла й тепла, користуючись "спічками, фонариками, свєчками" та гірляндами на батарейках.
Українські військові завдали удару по 5 російських підстанціях у Липецькій області, загальна потужність яких становить 5066 мегавольт-ампер. Операцію провели "Птахи" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно із Силами спеціальних операцій.