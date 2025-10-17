Россияне в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область из реактивной системы залпового огня "Смерч". На днях Силы обороны Юга Украины уничтожили вражескую установку.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Кроме того, военные опубликовали соответствующее видео.

Что известно об уничтожении БМ-30 "Смерч"?

В пятницу, 17 октября, Силы обороны сообщили об уничтожении вражеской РСЗО в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" на Херсонщине. Это произошло на дальности почти 50 километров благодаря силам ударных дронов и аэроразведки подразделения Lasar's Group.

Впоследствии поражение БМ-30 "Смерч" прокомментировал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, именно из этого оружия оккупанты обстреливали украинские поля в течение трех месяцев.

Защитники показали уничтожение РСЗО: смотрите видео

Справка: установку БМ-30 "Смерч" калибра 300-мм разработали в СССР. Она оснащена 12 пусковыми трубами и способна выпускать залп за 38 секунд. Стандартные снаряды могут поражать цели на расстоянии около 70 километров, а высокоточные – до 120 километров.

К слову, ранее в эфире 24 Канала журналистка Евгения Вирлич сообщила, что каждое утро с 20 сентября россияне атакуют из РСЗО также Херсон. Это уже стало "традицией" врага.

