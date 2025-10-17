Росіяни протягом трьох місяців обстрілювали Миколаївщину з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Днями Сили оборони Півдня України знищили ворожу установку.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Окрім того, військові опублікували відповідне відео.

Що відомо про знищення БМ-30 "Смерч"?

У п'ятницю, 17 жовтня, Сили оборони повідомили про знищення ворожої РСЗВ в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" на Херсонщині. Це сталося на дальності майже 50 кілометрів завдяки силам ударних дронів та аеророзвідки підрозділу Lasar's Group.

Згодом ураження БМ-30 "Смерч" прокоментував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, саме з цієї зброї окупанти обстрілювали українські поля протягом трьох місяців.

Захисники показали знищення РСЗВ: дивіться відео

Довідка: установку БМ-30 "Смерч" калібру 300-мм розробили в СРСР. Вона оснащена 12 пусковими трубами та здатна випускати залп за 38 секунд. Стандартні снаряди можуть уражати цілі на відстані близько 70 кілометрів, а високоточні – до 120 кілометрів.

До слова, раніше в етері 24 Каналу журналістка Євгенія Вірлич повідомила, що щоранку з 20 вересня росіяни атакують з РСЗВ також Херсон. Це вже стало "традицією" ворога.

