Боевая граната взорвалась в больнице в Одесской области: есть погибшие
Взрыв прогремел в подсобном помещении больницы в Одесской области. В результате инцидента погибли два человека – 44-летняя женщина и ее гражданский муж. Известно, что сдетонировала боевая граната.
Что известно о взрыве гранаты
Взрыв был настолько мощным, что в помещении выбило стекла.
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На место сразу приехали полицейские и взрывотехники. Они выяснили, что сдетонировала боевая граната.
По окончанию рабочего дня за нашей сотрудницей, как обычно, приехал ее гражданский муж, и через 10-15 минут после того, как он зашел в подсобку, раздался взрыв. Мы вызвали все необходимые инстанции,
– говорит и. о. главного врача Раздельнянской больницы Дмитрий Кущенко.
А во время обследования помещения правоохранители обнаружили среди обломков еще одну гранату – РГД5. Она чудом не взорвалась. Взрывотехники провели комплекс мероприятий по переводу указанной гранаты в безопасное состояние.
Взрывотехники должны были вынести боевую гранату
Кто принес в больницу гранаты?
В результате инцидента погибла 44-летняя работница пищеблока, которая на момент взрыва была на рабочем месте. Известно, что именно ее сожитель принес в больницу боевые гранаты. Что произошло между ними, неизвестно.
В больнице рассказали, что погибшую звали Оксана. Она была приветливой и хорошо выполняла свою работу. У женщины остались две взрослые дочери.
Пищеблок в больнице, где взорвалась граната
Муж погибшей работал таксистом, а откуда достал боевые гранаты – пока неизвестно. Медсестра Нина Оведина рассказала, что он к ней приезжал каждый день, первое впечатление о нем сложилось хорошее, поэтому плохого о нем сказать не могут. Что же побудило мужчину к такому страшному поступку, сейчас выясняют следователи.