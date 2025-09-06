Российские войска пытаются наступать на ряде направлений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 129 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Россия планирует "решающий прорыв": бойцы ДШВ рассказали об обороне Покровска

На каких направлениях продолжаются самые ожесточенные бои?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 3 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 5 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки. 4 боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Новоплатоновки. Украинские защитники остановили 5 вражеских атак, до сих пор идет одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в сторону Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в 5 локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили 9 атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 8 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 10 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки. Силы обороны остановили 9 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Звирово, Молодецкого, Новопавловки, Филиала. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филиала, Александрограда, Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

Что известно о ситуации на фронте?