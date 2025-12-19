Могли погибнуть много раз: экс-разведчик шокировал историями о Буданове и Торкотюке

Подразделения украинских спецслужб выполняют сверхсложные задачи в разных уголках Украины или за ее пределами. Истории об их операциях поражают.

Ветеран военной разведки с позывным "Саба" рассказал 24 Каналу, что когда был в подразделении "Артан", то тогда не было никаких проблем с личным составом. Он вспоминает о своем руководстве в Главном управлении разведки только теплые вещи.

Что известно о боевых задачах Буданова и Торкотюка?

Ветеран отметил, что наверное ни одно из подразделений ВСУ не может похвастаться тем, что его командир батальона был за чертой линии государственной границы Украины.

А здесь был не только комбат (Виктор Торкотюк – 24 Канал), но и сам начальник Главного управления разведки (Кирилл Буданов – 24 Канал). Он тогда имел звание генерал-майор. Кто из генерал-майоров в украинской армии в 2023 году был по линии ГКУ,

– отметил экс-разведчик.

Он отметил, что когда Буданов идет на задание вместе со своими бойцами, то это большая мотивация для них.

Виктор Викторович Торкотюк был с нами в таких местах, где мог погибнуть много раз. Конечно за ним идут люди и в таком подразделении будет мотивации,

– сказал ветеран военной разведки с позывным "Саба".

Он также поделился историей, когда во время эвакуации сапера с оторванной ногой был его командир батальона. Эвакуация состоялась за 30 минут.

