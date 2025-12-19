Могли погибнуть много раз: экс-разведчик шокировал историями о Буданове и Торкотюке
- Ветеран военной разведки рассказал, что Кирилл Буданов и Виктор Торкотюк участвовали в заданиях за пределами линии государственной границы Украины.
- Во время одной из операций, командир батальона участвовал в эвакуации сапера с оторванной ногой.
Подразделения украинских спецслужб выполняют сверхсложные задачи в разных уголках Украины или за ее пределами. Истории об их операциях поражают.
Ветеран военной разведки с позывным "Саба" рассказал 24 Каналу, что когда был в подразделении "Артан", то тогда не было никаких проблем с личным составом. Он вспоминает о своем руководстве в Главном управлении разведки только теплые вещи.
Что известно о боевых задачах Буданова и Торкотюка?
Ветеран отметил, что наверное ни одно из подразделений ВСУ не может похвастаться тем, что его командир батальона был за чертой линии государственной границы Украины.
А здесь был не только комбат (Виктор Торкотюк – 24 Канал), но и сам начальник Главного управления разведки (Кирилл Буданов – 24 Канал). Он тогда имел звание генерал-майор. Кто из генерал-майоров в украинской армии в 2023 году был по линии ГКУ,
– отметил экс-разведчик.
Он отметил, что когда Буданов идет на задание вместе со своими бойцами, то это большая мотивация для них.
Виктор Викторович Торкотюк был с нами в таких местах, где мог погибнуть много раз. Конечно за ним идут люди и в таком подразделении будет мотивации,
– сказал ветеран военной разведки с позывным "Саба".
Он также поделился историей, когда во время эвакуации сапера с оторванной ногой был его командир батальона. Эвакуация состоялась за 30 минут.
Деятельность ГУР: последние новости
Кирилл Богданов заявил, что их служба может прослушивать российских чиновников. Он отметил, что это основная их работа.
В ГУР подчеркнули, что деятельность украинских беспилотников против Черноморского флота России заставила Кремль изменить свою тактику. Теперь россиянам сложнее осуществлять масштабные атаки по территории Украины.
Украинская разведка 13 декабря 2025 года уничтожила важную российскую технику во временно оккупированном Крыму. Речь идет о РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станции 96Л6. Такие действия ГУР ослабляют противовоздушную оборону противника.