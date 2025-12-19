Могли загинути багато разів: ексрозвідник шокував історіями про Буданова і Торкотюка
- Ветеран воєнної розвідки розповів, що Кирило Буданов і Віктор Торкотюк брали участь у завданнях за межами лінії державного кордону України.
- Під час однієї з операцій, командир батальйону брав участь в евакуації сапера з відірваною ногою.
Підрозділи українських спецслужб виконують надскладні завдання у різних куточках України або й за її межами. Історії про їхні операції вражають.
Ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба" розповів 24 Каналу, що коли був у підрозділі "Артан", то тоді не було жодних проблем з особовим складом. Він згадує про своє керівництво у Головному управлінні розвідки тільки теплі речі.
Що відомо про бойові завдання Буданова і Торкотюка?
Ветеран зазначив, що напевно жоден з підрозділів ЗСУ не може похвалитися тим, що його командир батальйону був за межею лінії державного кордону України.
А тут був не тільки комбат (Віктор Торкотюк – 24 Канал), але й сам начальника Головного управління розвідки (Кирило Буданов – 24 Канал). Він тоді мав звання генерал-майор. Хто з генерал-майорів в української армії у 2023 році був за лінією ДКУ,
– зауважив ексрозвідник.
Він наголосив, що коли Буданов йде на завдання разом зі своїми бійцями, то це велика мотивація для них.
Віктор Вікторович Торкотюк був з нами у таких місцях, де міг загинути багато разів. Звичайно за ним ідуть люди й у такому підрозділі буде мотивації,
– сказав ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба".
Він також поділився історією, коли під час евакуації сапера з відірваною ногою був його командир батальйону. Евакуація відбулася за 30 хвилин.
Діяльність ГУР: останні новини
Кирило Богданов заявив, що їхня служба може прослуховувати російських посадовців. Він зазначив, що це основна їхня робота.
У ГУР підкреслили, що діяльність українських безпілотників проти Чорноморського флоту Росії змусила Кремль змінити свою тактику. Тепер росіянам складніше здійснювати масштабні атаки по території України.
Українська розвідка 13 грудня 2025 року знищила важливу російську техніку у тимчасово окупованому Криму. Мовиться про РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станцію 96Л6. Такі дії ГУР послаблюють протиповітряну оборону противника.