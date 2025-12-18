Натомість вирішальне значення матимуть внутрішня згуртованість країни та її позиції на міжнародній арені. Відповідний коментар надав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає 24 Канал із посиланням на Новини.Live.

Що кажуть у розвідці стосовно закінчення війни?

Юсов акцентував, що встановлення миру є спільним завданням як державних структур, так і всього українського суспільства.

Я не буду прогнозувати. Можу сказати, що й українські сили безпеки й оборони, і дипломати, і воєнно-політичне керівництво роблять все можливе для того, щоб якомога швидше був справедливий мир. Зрештою, все суспільство для цього працює,

– сказав він.

Окремо Юсов наголосив, що одним із найсерйозніших випробувань для України у 2026 році стане збереження єдності. Йдеться як про внутрішню стабільність, так і про узгодженість зовнішньополітичного курсу та спільне бачення дій противника.

Саме консолідація, підкреслив він, є основою стійкості держави, її здатності вистояти та зрештою досягти успіху.

Історик Ярослав Грицак порівнює війну в Україні з Першою світовою, наголошуючи на повільній динаміці фронту та виснаженні тилу. Він вважає, що за тривалістю війна може наблизитися до масштабів Першої світової, що свідчить про можливе наближення певної розв'язки.

На якому етапі мирні перемовини?