Про це в інтерв'ю Цензор.нет заявив Владислав Бельбас, гендиректор "Української бронетехніки" – компанії, що займається розробкою бронемашин, мінометів, боєприпасів і, вже зараз, дронів, пише 24 Канал.

Дивіться також "Українська бронетехніка" розширює лінійку важких наземних роботизованих систем

Чому ВПК потрібно більше фінансування?

Як зазначив Бельбас, зараз ми всі не допрацьовуємо і повною мірою не забезпечуємо фронт. Стосовно держави, то в першу чергу це стосується браку зовнішнього фінансування.

В питаннях залучення західних коштів неприпустимим є замикання каналів комунікації на себе, тобто на повʼязані компанії. В нинішній ситуації над розвʼязанням фінансових проблем мають працювати всі – від урядовців, політиків, дипломатів до військових та виробників,

– наголосив гендиректор.

Окрім цього, на його думку, розподіл коштів повинен бути прозорим та зрозумілим як для учасників ринку, так і для представників західних інституцій. Це питання компетенції та довіри.

Український ВПК потребує більше грошей / фото Цензор.нет

Владислав Бельбас вказав: Захід має багато коштів, а Україна – незавантажених підприємств.

"Але наведу простий приклад. Нам кажуть: "Ми вашу продукцію на експорт дати не можемо, бо є потреба в бронеавтомобілях. У всьому, що ви виробляєте, є потреба, але на це коштів немає". На що я у відповідь кажу: "А дайте тоді мені, будь ласка, перелік проєктів міжнародного фінансування, куди ви нас подали, щоби профінансувати". І тут починається мовчанка", – обурюється керівник "Української бронетехніки"