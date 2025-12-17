Більше про розвиток лінійки НРК Protector розповів генеральний директор підприємства Владислав Бельбас в інтерв'ю Цензор.нет, передає 24 Канал.

Що відомо про НРК Protector?

Як зазначив Владислав Бельбас, Protector з бойовим модулем – це одна з модифікацій цього наземного роботизованого комплексу. Спершу його створювали на запит СБС, як важкий безпілотний логістичний комплекс.

Радіус його дії – понад 10 кілометрів, що дає можливість керувати ним із безпечної зони. Наш комплекс – це тонна вантажопідʼємності, що робить його доволі унікальним, ледь не єдиним у своїй категорії. Однією із задач Protector може бути доставка інших, менших, НРК ближче до лінії бойового зіткнення для виконання спеціальних задач,

– наголосив гендиректор.

Він зауважив, що крім цього, на комплекс можна встановлювати контр-БпЛА системи лазерної дії, кулеметні дистанційно керовані бойові модулі, інші безпілотники, наприклад, інтерцептори.

Бельбас додав, що перевага Protector полягає й у дальності передачі даних. Сильною стороною цього комплексу є використання трьох дублюючих типів зв'язку – зрештою, це робить його унікальним.