Ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба" розповів 24 Каналу, що коли був у підрозділі "Артан", то тоді не було жодних проблем з особовим складом. Він згадує про своє керівництво у Головному управлінні розвідки тільки теплі речі.

Що відомо про бойові завдання Буданова і Торкотюка?

Ветеран зазначив, що напевно жоден з підрозділів ЗСУ не може похвалитися тим, що його командир батальйону був за межею лінії державного кордону України.

А тут був не тільки комбат (Віктор Торкотюк – 24 Канал), але й сам начальника Головного управління розвідки (Кирило Буданов – 24 Канал). Він тоді мав звання генерал-майор. Хто з генерал-майорів в української армії у 2023 році був за лінією ДКУ,

– зауважив ексрозвідник.

Він наголосив, що коли Буданов йде на завдання разом зі своїми бійцями, то це велика мотивація для них.

Віктор Вікторович Торкотюк був з нами у таких місцях, де міг загинути багато разів. Звичайно за ним ідуть люди й у такому підрозділі буде мотивації,

– сказав ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба".

Він також поділився історією, коли під час евакуації сапера з відірваною ногою був його командир батальйону. Евакуація відбулася за 30 хвилин.

