Пытаются найти слабинку: куда суют россияне на Юге

На прифронтовой территории Юга Украины самая сложная ситуация на Херсонщине. Враг активно атакует правый берег, применяя авиацию, артиллерию, дроны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что российские войска активизировались у Антоновских мостов, чтобы улучшить свою тактическую позицию на левом берегу.

Как действует враг на Херсонщине и Запорожье?

Противник не оставляет попыток высадиться на островах Херсонщины. Однако пока, как отметил Братчук, в определенной степени россияне активно в этом направлении не действуют.

"Это произошло после очередного неудачного вброса информации о том, что они якобы захватили остров Карантинный, который расположен вблизи Херсона, враг немного притих. Но мы понимаем, что это до поры до времени", – озвучил представитель УДА.

Относительно ситуации в Запорожье, Братчук подчеркнул, что Россия информационно поддерживает утверждение о якобы существенном продвижении своих войск там, хотя такого на самом деле нет. Однако враг действительно пытается проводить активные действия.

Вектор наступательных штурмовых действий – Степногорский. Это высоты, поэтому враг пытается вывести туда артиллерию необходимого калибра, чтобы бить по окрестностям Запорожья,

– объяснил Братчук.

Где расположен Степногорск: смотрите на карте

Он рассказал, что российская армия пробует двигаться в сторону Гуляйпольского направления. Представитель УДА отметил, что у противника там есть определенные тактические продвижения.

"Пытаются найти слабинку в нашей обороне. Это давняя известная тактика, враг нащупывает эти места, проводит разведку боем, пробует пройти между украинскими позициями, скопить свои силы, чтобы идти вперед", – озвучил Братчук.

Спикер УДА подытожил, что попытки врага выйти в Гуляйпольский тыл наших СОУ – это элемент общей цели оккупировать всю Донецкую область.

Ситуация на Херсонщине и Запорожье: последние события