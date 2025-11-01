Намагаються знайти слабинку: куди сунуть росіяни на Півдні

На прифронтовій території Півдня України найскладніша ситуація на Херсонщині. Ворог активно атакує правий берег, застосовуючи авіацію, артилерію, дрони.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, додавши, що російські війська активізувалися біля Антонівських мостів, аби покращити свою тактичну позицію на лівому березі.

Як діє ворог на Херсонщині та Запоріжжі?

Противник не полишає спроб висадитись на островах Херсонщини. Однак наразі, як зазначив Братчук, певною мірою росіяни активно в цьому напрямку не діють.

"Це сталося після чергового невдалого вкидання інформації про те, що вони начебто захопили острів Карантинний, який розташований поблизу Херсона, ворог трохи притих. Але ми розуміємо, що це до певного часу", – озвучив речник УДА.

Стосовно ситуації на Запоріжжі, Братчук підкреслив, що Росія інформаційно підтримує твердження про буцімто суттєве просування своїх військ там, хоча такого насправді немає. Проте ворог дійсно намагається проводити активні дії.

Вектор наступальних штурмових дій – Степногірський. Це висоти, тому ворог намагається вивести туди артилерію необхідного калібру, аби бити по околицях Запоріжжя,

– пояснив Братчук.

Де розташований Степногірськ: дивіться на карті

Він розповів, що російська армія пробує рухатися в бік Гуляйпільського напрямку. Речник УДА зауважив, що у противника там є певні тактичні просування.

"Намагаються знайти слабинку в нашій обороні. Це давня відома тактика, ворог намацує ці місця, проводить розвідку боєм, пробує пройти між українськими позиціями, скупчити свої сили, щоб йти вперед", – озвучив Братчук.

Речник УДА підсумував, що спроби ворога вийти в Гуляйпільський тил наших СОУ – це елемент загальної мети окупувати всю Донеччину.

Ситуація на Херсонщині та Запоріжжі: останні події