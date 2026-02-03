Такого не было за все 4 года, – командир "Ахиллеса" о специфике боев при экстремальных морозах

На всех направлениях на фронте сейчас присутствует мороз. С одной стороны, противник пользуется замерзанием водных преград. Однако с другой – сталкивается с преимуществами холодов, которые имеют украинские военные.

Об этом 24 Каналу рассказал герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что во время минусовой температуры легче осуществлять разведку. Однако в то же время мороз влияет на эффективность использования беспилотников.

Какова специфика боев при экстремальных морозах?

По словам командира, ранее противник не часто использовал бронированную и высокоманевренную технику, потому что знал, что получит от ВСУ ответ. Поэтому, за исключением отдельных отрезков, активность штурмовых действий врага была на среднем уровне.

С наступлением морозов ситуация несколько изменилась – водные преграды замерзли и, соответственно, те территории, которые были непроходимыми для российских пехотинцев, стали легкопроходимыми. Все что останавливает их – украинская разведка и удары Сил обороны.

Несколько дней назад было потепление – лед не растаял, поле для маневров осталось, но был туман и дождь. Это снизило активность использования беспилотных систем и дало противнику возможность выполнять определенные действия. Враг ушел с легкобронированной техникой, где-то осуществил перегруппировку, где-то инфильтрацию.

Сегодня опять мороз, такого не было за все 4 года – ночью можно было летать дневным дроном Mavic и разведывать. Настолько ясный свет. Поэтому ночью движения не было, но днем противник активно пытается перемещаться,

– подчеркнул он.

Федоренко объяснил, что из-за такой ситуации можно будет увидеть инфильтрацию вражеских групп, но это ВСУ смогут "исправить". Сейчас украинские военные проводят стабилизационные мероприятия. На некоторых участках наши защитники также смогли воспользоваться погодой и улучшить тактическое положение.

Заметьте! В то же время военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился мнением о том, что мороз не позволяет оккупантам развернуть зимнюю военную кампанию. В частности, есть моменты, связанные с требованиями к топливу.

"Однако вспомните, как работает ваш телефон на морозе – батарея садится быстро. Так же с беспилотными системами, которые применяют для электропитания двигателей. Эффективность использования беспилотников в - 30 будет снижаться", – заметил командир.

В то же время Федоренко добавил, что Силы беспилотных систем сейчас уничтожают до 30% российских целей на фронте. Это невероятно большой объем работы.

Он выразил надежду, что впоследствии СБС смогут выполнять специализированные задачи по логистике противника и посадочных площадок различных категорий.

Какие конкретные проблемы имеют россияне из-за мороза?