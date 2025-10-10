Владимир Зеленский рассказал, что российские войска в районе Доброполья потеряли около 13 тысяч солдат. Оккупанты также терпят неудачи на этом отрезке фронта и отступили после атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения со СМИ 10 октября.

Что рассказал Зеленский о ситуации в районе Доброполья?

Владимир Зеленский отметил, что в районе Доброполья российское командование предприняло попытку разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу.

Сегодня наступательные действия были с российской стороны – Владимировка, Шаховка, дальше Софиевка,

– сказал президент.

По словам главы государства, в результате успешных действий Сил обороны враг понес потери на этом участке фронта. По состоянию на 10 октября количество "двухсотых" и "трехсотых" оккупантов на Добропольском направлении составляет почти 13 тысяч человек. Именно поэтому враг и хотел разблокировать своих военных.

"Несли потери, отступили, техника уничтожена и сейчас идет зачистка Владимировки", – сообщил Зеленский.

Кстати, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко поделился в эфире 24 Канала, что контрнаступление украинских защитников на Добропольском направлении стало серьезным вызовом для России. Поэтому теперь Кремль прилагает все усилия, чтобы деблокировать свои войска на этом участке фронта.

Какова ситуация с контрнаступлением ВСУ возле Доброполья?