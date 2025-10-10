Володимир Зеленський розповів, що російські війська у районі Добропілля втратили близько 13 тисяч солдатів. Окупанти також зазнають невдач на цьому відтинку фронту і відступили після атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування зі ЗМІ 10 жовтня.

Що розповів Зеленський про ситуацію в районі Добропілля?

Володимир Зеленський зазначив, що в районі Добропілля російське командування зробило спробу розблокувати свої війська в районі Добропілля, однак зазнало невдачі.

Сьогодні наступальні дії були з російської сторони – Володимирівка, Шахівка, далі Софіївка,

– сказав президент.

За словами глави держави, внаслідок успішних дій Сил оборони ворог зазнав втрат на цьому відтинку фронту. Станом на 10 жовтня кількість "двохсотих" та "трьохсотих" окупантів на Добропільському напрямку становить майже 13 тисяч осіб. Саме тому ворог і хотів розблокувати своїх військових.

"Зазнавали втрат, відступили, техніка знищена і зараз іде зачистка Володимирівки", – повідомив Зеленський.

До речі, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко поділився в етері 24 Каналу, що контрнаступ українських захисників на Добропільському напрямку став серйозним викликом для Росії. Тому тепер Кремль докладає всіх зусиль, щоб деблокувати свої війська на цьому відтинку фронту.

Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ біля Добропілля?