Северокорейские войска не участвуют в боевых действиях в Сумской области, несмотря на заявления о поддержке армии РФ. В то же время российское командование запрещает своим военным отпуска "до захвата Сум".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме Железнодорожное сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не прекращается, – Укрзализныця

Присутствуют ли солдаты КНДР в Сумской области?

Аналитики отметили, что 10 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако не достигли ни одного подтвержденного успеха.

В то же время российский "военкор", приближенный к Северной группировке войск РФ, заявил, что северокорейские солдаты не участвуют в боях, а занимаются разминированием и борьбой с дронами в Курской области. Более того, по его словам, они иногда перекрывают дороги, мешая передвижению российской артиллерии и техники.

Также оккупант жаловался, что в госпиталях северокорейских военных "кормят лучше, чем россиян", тогда как последние вынуждены самостоятельно покупать лекарства и продукты. По словам россиянина, командование также не позволяет российским солдатам отпуска, пока армия России "не захватит Сумы".

Кстати, военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман рассказывал в эфире 24 Канала, что украинские силы постепенно вытесняют российские войска на Сумском направлении. Также известно, что часть резервов враг уже перебросил в Донецкую область.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какая ситуация на фронте в Сумской области?