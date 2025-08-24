Российская армия пока не имеет полного контроля над городом Часов Яр в Донецкой области. Частичный контроль над городом не дает оккупантам ничего существенного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Что сказал Трегубов о ситуации в Часовом Яру?

Виктор Трегубов отметил, что полный контроль над всем Часовым Яром дал бы врагу свободную дорогу в сторону Константиновки, и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, двигаться к городу.

Поскольку контроль над Часовым Яром у них (у россиян – 24 Канал) не полный, несмотря на то, что говорил даже сам Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать именно сейчас не могут,

– объяснил майор.

Спикер отметил, что подобная ситуация у врага с городом Торецк, где оккупанты взяли его нижнюю часть, но поскольку пройти сам город и пойти дальше россияне не могут, то пока пользы от того для врага нет.

"Поэтому на ту же Константиновку они (россияне – 24 Канал) теперь уже мечтают наступать с Покровского направления", – отметил Трегубов.

Он отметил, что ситуация для ВСУ на этом направлении непростая, но и для россиян она далеко не такая, как они себе мечтают. Ведь в их планах – "вот-вот взять два города, двинуться дальше, а там уже Константиновка и с юга – Славянско-Краматорская агломерация". Но эти планы врага далеки от реализации.

Какова ситуация на самых горячих участках фронта сейчас?