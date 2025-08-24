Укр Рус
Россияне не имеют полного контроля над Часовым Яром, – Трегубов очертил ситуацию в районе города
24 августа, 12:53
Россияне не имеют полного контроля над Часовым Яром, – Трегубов очертил ситуацию в районе города

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Российская армия не имеет полного контроля над городом Часов Яр в Донецкой области, что ограничивает их наступательные возможности.
  • Подобная ситуация наблюдается и в городе Торецк, где россияне не могут полностью продвинуться, что ограничивает их стратегические планы.
  • Виктор Трегубов подчеркнул, что ситуация на направлении Константиновки остается сложной, но планы врага далеки от реализации.

Российская армия пока не имеет полного контроля над городом Часов Яр в Донецкой области. Частичный контроль над городом не дает оккупантам ничего существенного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Что сказал Трегубов о ситуации в Часовом Яру?

Виктор Трегубов отметил, что полный контроль над всем Часовым Яром дал бы врагу свободную дорогу в сторону Константиновки, и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, двигаться к городу.

Поскольку контроль над Часовым Яром у них (у россиян – 24 Канал) не полный, несмотря на то, что говорил даже сам Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать именно сейчас не могут, 
– объяснил майор.

Спикер отметил, что подобная ситуация у врага с городом Торецк, где оккупанты взяли его нижнюю часть, но поскольку пройти сам город и пойти дальше россияне не могут, то пока пользы от того для врага нет.

"Поэтому на ту же Константиновку они (россияне – 24 Канал) теперь уже мечтают наступать с Покровского направления", – отметил Трегубов.

Он отметил, что ситуация для ВСУ на этом направлении непростая, но и для россиян она далеко не такая, как они себе мечтают. Ведь в их планах – "вот-вот взять два города, двинуться дальше, а там уже Константиновка и с юга – Славянско-Краматорская агломерация". Но эти планы врага далеки от реализации.

Какова ситуация на самых горячих участках фронта сейчас?

  • В Генштабе ВСУ утром 24 августа отметили, что на Краматорском направлении происходило 16 боестолкновений. Атаки врага были в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочок, Предтечиного, Белой Горы.

  • Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что на Покровском направлении сейчас россияне имеют вдвое больше военных, чем население города до войны. Это соотношение составляет 110 тысяч к 60 тысячам соответственно.

  • В то же время украинские морские пехотинцы восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. 37 отдельная бригада морской пехоты вместе с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR успешно остановили российские войска и закрепили позиции в населенном пункте.